"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся перевороте
06:49 15.12.2025 (обновлено: 17:41 15.12.2025)
"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся перевороте
"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся перевороте
"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся перевороте
Западные страны могут сместить Владимира Зеленского путем переворота, такое мнение выразил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала...
"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся перевороте

Аналитик Хеннингсен допустил свержение Зеленского путем переворота

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Западные страны могут сместить Владимира Зеленского путем переворота, такое мнение выразил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Нельзя исключать, что западные державы могут предотвратить выборы или какой-то потенциальный демократический сдвиг на Украине с помощью переворота. Кстати, переворот под руководством Запада, конечно, будет замаскирован под что-то другое. Я думаю, что они сделают это в мгновение ока, как только поймут, что больше нет смысла изображать Зеленского Черчиллем, которым они его считали", — отметил эксперт.
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
Вчера, 08:00
По его мнению, Зеленский к настоящему моменту стал помехой для многих западных лидеров.
"Если речь идет о прекращении конфликта, Зеленский — самое большое препятствие на данный момент, самая большая обуза. Вот в чем ирония. Так что его полезность с точки зрения развития его персонажа, если можно так выразиться, подошла к концу", — подчеркнул Хеннингсен.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине. По его словам, Зеленский использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.
Глава киевского режима, в свою очередь, заявил, что готов к их проведению при условии заключения краткосрочного перемирия.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Его президентские полномочия истекли 20 мая 2024-го. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского
12 декабря, 08:00
 
