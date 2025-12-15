МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Западные страны могут сместить Владимира Зеленского путем переворота, такое мнение выразил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Западные страны могут сместить Владимира Зеленского путем переворота, такое мнение выразил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive

"Нельзя исключать, что западные державы могут предотвратить выборы или какой-то потенциальный демократический сдвиг на Украине с помощью переворота. Кстати, переворот под руководством Запада, конечно, будет замаскирован под что-то другое. Я думаю, что они сделают это в мгновение ока, как только поймут, что больше нет смысла изображать Зеленского Черчиллем, которым они его считали", — отметил эксперт.

По его мнению, Зеленский к настоящему моменту стал помехой для многих западных лидеров.

"Если речь идет о прекращении конфликта, Зеленский — самое большое препятствие на данный момент, самая большая обуза. Вот в чем ирония. Так что его полезность с точки зрения развития его персонажа, если можно так выразиться, подошла к концу", — подчеркнул Хеннингсен.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине. По его словам, Зеленский использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.

Глава киевского режима, в свою очередь, заявил, что готов к их проведению при условии заключения краткосрочного перемирия.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.