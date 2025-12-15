Рейтинг@Mail.ru
Зеленского пригласили в Варшаву на переговоры о безопасности - РИА Новости, 15.12.2025
01:25 15.12.2025 (обновлено: 05:52 15.12.2025)
Зеленского пригласили в Варшаву на переговоры о безопасности
Зеленского пригласили в Варшаву на переговоры о безопасности - РИА Новости, 15.12.2025
Зеленского пригласили в Варшаву на переговоры о безопасности
Владимир Зеленский приглашен в Варшаву на переговоры о безопасности, экономике и истории, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лещкевич. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, анджей дуда, украинская повстанческая армия
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Украинская повстанческая армия, Дело Миндича
Зеленского пригласили в Варшаву на переговоры о безопасности

Власти Польши пригласили Зеленского на переговоры о безопасности и истории

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский приглашен в Варшаву на переговоры о безопасности, экономике и истории, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лещкевич.
Ранее Зеленский пригласил президента Польши Кароля Навроцкого посетить Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский
10 июля, 22:18
"Канцелярия президента Польши предложила провести встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки", — написал Лещкевич на платформе Х.
Он уточнил, что основные темы переговоров, которые запланированы в Варшаве, будут посвящены "вопросам безопасности, экономики и истории".
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, обсуждая возможную встречу Навроцкого и Зеленского, заявил, что у последнего "не упала бы корона с головы", если бы он попросил встречи с польским лидером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
5 декабря, 14:03
До этого Навроцкий заявил, что Польша ожидает благодарности от Украины за военную помощь.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский
9 декабря, 01:37
 
