"Ему на руку": на Западе раскрыли дерзкий замысел Зеленского
15.12.2025
00:37 15.12.2025
"Ему на руку": на Западе раскрыли дерзкий замысел Зеленского
"Ему на руку": на Западе раскрыли дерзкий замысел Зеленского - РИА Новости, 15.12.2025
"Ему на руку": на Западе раскрыли дерзкий замысел Зеленского
Владимир Зеленский продвигает идею проведения выборов на Украине не как шаг к демократии, а как инструмент ужесточения режима и продолжения западного... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
дональд трамп
владимир путин
европа
сша
украина
европа
сша
РИА Новости
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, дональд трамп, владимир путин, европа, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа, США
"Ему на руку": на Западе раскрыли дерзкий замысел Зеленского

Strategic Culture: Зеленский использует выборы для продолжения войны с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский продвигает идею проведения выборов на Украине не как шаг к демократии, а как инструмент ужесточения режима и продолжения западного финансирования, пишет издание Strategic Culture.
«
"В такой коррумпированной стране, как Украина, любой, кто всерьез верит, что Зеленский не попытался бы сфальсифицировать выборы в свою пользу, боюсь, крайне наивен. Несмотря на трудности, голосование в условиях военного положения может сыграть ему на руку. <…> Ведь проведение выборов позволило бы войне продолжаться, а миллиардам из Европы — поступать и дальше", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу
Вчера, 10:47
Однако, по мнению автора, расчет Зеленского ошибочен, поскольку даже возвращение огромных финансовых вложений Запада в Украину времен 2022–2023 годов не способно изменить ситуацию, в которой киевский режим терпит стратегическое поражение.
«
"Даже если бы Украине предоставили тот же объем иностранного финансирования, что и в предыдущие годы, это в лучшем случае позволило бы ей лишь медленно проигрывать на поле боя. <…> Но европейские лидеры постепенно разоряют свои страны, уже слишком много вложив в Зеленского, чтобы признать перед общественностью свою серьезную ошибку", — отмечается в статье.
Таким образом, по словам автора, Зеленский остается в ампула комика, устраивая спектакль с целью контроля западных финансовых потоков.
«
"Предложение Зеленского ускорить досрочные выборы выглядит как очередной театрализованный спектакль в духе "Квартала-95", единственная цель которого — сохранить золотой денежный фонд, созданный при помощи его иностранных спонсоров", — резюмируется в тексте.
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
10 декабря, 12:02
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине. По его словам, Зеленский использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.
Глава киевского режима, в свою очередь, заявил, что готов к их проведению при условии заключения краткосрочного перемирия.
Несмотря на это до этого Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Срок его истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
29 ноября, 05:07
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДональд ТрампВладимир ПутинЕвропаСША
 
 
