Зеленский не удержит Украину на плаву без финансирования ЕС, пишет Pais
13:05 15.12.2025 (обновлено: 13:12 15.12.2025)
Зеленский не удержит Украину на плаву без финансирования ЕС, пишет Pais
Владимир Зеленский не сможет удержать Украину на плаву без значительного увеличения финансирования со стороны Европы, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий разумков, евросоюз, еврокомиссия, g7, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Дело Миндича
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет удержать Украину на плаву без значительного увеличения финансирования со стороны Европы, пишет испанская газета Pais.
"Зеленский не сможет удержать Украину на плаву без значительного увеличения европейской помощи", - пишет издание.
Основной причиной, по мнению издания, является прекращение финансирования Украины со стороны США, на долю которых приходилось около 30% всей военной, финансовой и гуманитарной помощи, полученной Украиной в период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года.
"Украине не хватает этих 30%, и государственный бюджет на 2026 год ... является тому доказательством: документ прогнозирует увеличение дефицита бюджета на 48,7 миллиарда евро, что является рекордным уровнем дополнительной задолженности, эквивалентной 18% ВВП", - отмечает издание.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ .
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
