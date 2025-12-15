СМИ: Зеленский поручил разработать проект о выборах при военном положении

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский поручил Верховной раде разработать проект закона о возможности проведения выборов на Украине во время военного положения, но причастные к разработке документа сомневаются в его целесообразности, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

Законопроект, как отмечает агентство, предполагает проведение выборов в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента. Вот только причастные к разработке законопроекта, как утверждает РБК-Украина, уже начали сомневаться в том, что эту работу стоит доводить до конца.