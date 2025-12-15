СМИ: Зеленский поручил разработать проект о выборах при военном положении

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский поручил Верховной раде разработать проект закона о возможности проведения выборов на Украине во время военного положения, но причастные к разработке документа сомневаются в его целесообразности, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
Вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко 11 декабря сообщал, что в Раде готовы подготовить необходимые документы для проведения президентских выборов на Украине в условиях военного времени.
"Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Законопроект, как отмечает агентство, предполагает проведение выборов в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента. Вот только причастные к разработке законопроекта, как утверждает РБК-Украина, уже начали сомневаться в том, что эту работу стоит доводить до конца.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.