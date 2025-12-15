Рейтинг@Mail.ru
Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы
10:15 15.12.2025 (обновлено: 10:18 15.12.2025)
Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы
Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы - РИА Новости, 15.12.2025
Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы
Запрет на выезд за пределы РФ действует по почти 375 тысячам исполнительных производств о взыскании долгов с москвичей, сообщил главный судебный пристав столицы РИА Новости, 15.12.2025
Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы

Москва. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Запрет на выезд за пределы РФ действует по почти 375 тысячам исполнительных производств о взыскании долгов с москвичей, сообщил главный судебный пристав столицы Николай Коновалов.
"В ГУ ФССП по Москве на 1 декабря в рамках почти 375 тысяч исполнительных производств действуют ограничения на выезд за пределы Российской Федерации", — сказал главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов, чьи слова привела пресс-служба главка.
В московском главке ФССП добавили, что актуальную и достоверную информацию о долгах можно получить на сайте службы, а также на портале госуслуг. Кроме того, в личном кабинете на "Госуслугах" граждане могут получить информацию в режиме реального времени о наличии ограничения на выезд за пределы РФ.
Чтобы узнать есть ли ограничение, удобнее всего воспользоваться роботом-помощником "Макс": в строке поиска необходимо ввести "Запрет на выезд", после чего выбрать "От пристава", далее "Узнать об ограничении на выезд".
"Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации снимается только в случае полного погашения задолженности", - подчеркнули в ГУ ФССП.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги
3 декабря, 02:17
 
ОбществоРоссияМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
