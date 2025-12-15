https://ria.ru/20251215/zapret-2062062152.html
Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы
Запрет на выезд за пределы РФ действует по почти 375 тысячам исполнительных производств о взыскании долгов с москвичей, сообщил главный судебный пристав столицы РИА Новости, 15.12.2025
Запрет на выезд из РФ действует по 375 тыс дел о взыскании долгов с москвичей