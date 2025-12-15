Запад проигнорировал все шансы на участие в переговорах, заявил Лавров

"Где факты, которые хоть раз подтвердили бы, что Россия не выполнила свои обязательства? Это говорят те, кто пытается свалить все с больной головы на здоровую, как у нас говорят. Эти люди – лжецы. Вещи надо называть своими именами", - заключил Лавров.