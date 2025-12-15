Запад проигнорировал все шансы на участие в переговорах, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Европейские страны проигнорировали все шансы на участие в украинском урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад пропускает мимо ушей все то, что относится к реальным фактам. Мы напоминаем об этом в ООН, в ОБСЕ. Я уже около десяти раз встречался с послами, аккредитованными в Москве. Мы приводим документальные факты и наш анализ ситуации вокруг украинского кризиса. Запад был предупрежден с самого начала. Если бы Европа хотела быть активной участницей украинского урегулирования, то у нее было много шансов. Она их все проигнорировала", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По словам министра, когда в 2014 году был организован госпереворот на Украине, Европа накануне него гарантировала, что будет урегулирование между президентом и оппозицией, будут досрочные выборы, но "она ничего не сделала".
"Госпереворот состоялся. Европа его "проглотила" и осталась на своем "подчиненном" месте тогдашней администрации США. Потом были Минские договоренности. Германия и Франция кичились тем, что они "посредничали" и "помирили" Украину и Россию. Эти договоренности были утверждены Советом безопасности ООН. А потом французы, немцы и украинец, который подписывал их в 2015 году, тогдашний президент Украины Петр Порошенко, сказали, что просто хотели выиграть время. Никто ничего не собирался выполнять", - напомнил Лавров.
Он подчеркнул, что в апреле 2022 года сами украинцы после начала специальной военной операции предложили России мирное урегулирование, с которым она согласились. "Уже были поставлены подписи под документом. Документ был парафирован. А европейцы в лице англичан, но при активной поддержке Брюсселя и прочих, сказали, что Украине надо воевать дальше", - сказал министр.
"Где факты, которые хоть раз подтвердили бы, что Россия не выполнила свои обязательства? Это говорят те, кто пытается свалить все с больной головы на здоровую, как у нас говорят. Эти люди – лжецы. Вещи надо называть своими именами", - заключил Лавров.
