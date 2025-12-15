Минобороны рассказало о потерях в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжила уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ, нанесла поражение в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шийковка, Благодатовка и Подолы в Харьковской области, а также Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера Stryker и два бронеавтомобиля HMMWV производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.
