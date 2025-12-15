Минобороны рассказало о потерях в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжила уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ, нанесла поражение в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.