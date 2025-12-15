"Бродячий цирк": на Западе резко высказались о переговорах с Россией

«

"Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу. <…> Никто из европейских лидеров не проявляет никакого желания ехать в Москву на встречу с Путиным, Лавровым и Ушаковым, чтобы понять, о чем думают русские, и приблизиться к компромиссу. Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк <…> европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса", — рассказал эксперт.