"Бродячий цирк": на Западе резко высказались о переговорах с Россией

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Проведение мирных переговоров по Украине без учета мнения России является имитацией дипломатии и, фактически, сводится к политическому цирку, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу. <…> Никто из европейских лидеров не проявляет никакого желания ехать в Москву на встречу с Путиным, Лавровым и Ушаковым, чтобы понять, о чем думают русские, и приблизиться к компромиссу. Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк <…> европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса", — рассказал эксперт.
Примером бутафорской дипломатии он назвал позицию самого Владимира Зеленского, который, делая голословные заявления о готовности к диалогу с Москвой, ни на шаг не приближается к урегулированию.
"Зеленский, которого убедили европейские друзья, сейчас говорит "да" (На мирные предложения Трампа. — Прим. Ред.), когда на самом деле имеет в виду "нет". В реальности Зеленский не готов сдвинуться ни на дюйм. Он вообще не собирается сдвинуться ни на дюйм", — резюмировал Меркурис.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
