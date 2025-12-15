https://ria.ru/20251215/zao-2062418555.html
Пять улиц благоустроили в районе Кунцево в Москве в этом году
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пять улиц благоустроили в районе Кунцево ЗАО Москвы в этом году, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Пять улиц привели в порядок в районе Кунцево ЗАО в этом году. Комплексное благоустройство прошло в том числе на улицах Аллея 11 Героев Саперов, Оршанская, Коцюбинского и других объектах", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что было заменено более 36,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна, отремонтировано почти 12,7 тысячи квадратных метров тротуаров, заменены светофоры, опоры наружного и контрастного освещения, обновлены пешеходные переходы и остановочные павильоны.
"Ежедневно в работах задействовали порядка 70 рабочих и более 20 единиц техники, включая катки, бортовые грузовики, фронтальные погрузчики и машины, распределяющие асфальтобетонную смесь. Работы выполнялись параллельно на нескольких участках", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что в рамках реализации программы комплексного благоустройства улиц создаются комфортные условия и для автомобилистов, и для пешеходов: не только обновляется дорожное полотно, но и появляются удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации, другие элементы комфортной городской среды и места для отдыха.