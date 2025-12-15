Занятость выпускников колледжей и техникумов в Подмосковье превысила 95%

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Занятость студентов колледжей и техникумов Подмосковья после завершения обучения превысила 95%, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"Каждый выпускник колледжа Подмосковья после обучения получает предложения по работе и это реальное трудоустройство — на предприятия, в IT, промышленность, сферу услуг или госсектор. Отмечу, что свою первую работу по специальности более 50% студентов получают уже во время обучения", — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Студенты колледжей начинают взаимодействовать с компаниями-партнерами уже в процессе обучения. Они проходят производственную практику на предприятиях, и при ее успешном завершении могут получить предложение о дальнейшем трудоустройстве.
Например, выпускница колледжа "Энергия", которая обучалась технической эксплуатации и обслуживания электрического оборудования, после практики в авиационной компании "Рубин" получила там работу на неполный рабочий день. Это позволило ей перейти на гибридную форму обучения уже после второго курса. После окончания колледжа и получения диплома ей была предложена полноценная должность с повышением разряда.
Выпускник подольского колледжа имени А.В. Никулина по направлению информационной безопасности Александр Кривов был принят на должность администратора телекоммуникационных систем в Росреестр. Впоследствии он получил предложение о работе от компании "Росатом".
Кривов рассказал, что сейчас работает старшим специалистом в отделе унифицированных коммуникаций. Молодой человек занимается настройкой защищенной видеоконференцсвязи и планирует развиваться в этой области дальше. Он также поблагодарил своих преподавателей в колледже за их поддержку, ценные знания и жизненные уроки, которые помогли ему построить карьеру.
Количество компаний-партнеров колледжей и техникумов Подмосковья в этом году превысило 2 тысячи. За последние пять лет их число выросло на 50%. Среди партнеров — крупные заводы, девелоперы, научные институты, рестораны и агрохолдинги. Например, "Мираторг", аэропорты Домодедово и Шереметьево, авиационная корпорация "Рубин", научно-исследовательский институт имени П.И. Снегирева, производитель "Криогенмаш" и многие другие.