Захарова прокомментировала удар ВСУ по дому в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 15.12.2025
19:51 15.12.2025 (обновлено: 19:58 15.12.2025)
Захарова прокомментировала удар ВСУ по дому в Каменке-Днепровской
Захарова прокомментировала удар ВСУ по дому в Каменке-Днепровской
Дети для Владимира Зеленского всегда были расходным материалом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по дому в... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская область
мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Захарова прокомментировала удар ВСУ по дому в Каменке-Днепровской

Захарова: дети для Зеленского всегда были расходным материалом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Дети для Владимира Зеленского всегда были расходным материалом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по дому в Каменке-Днепровской, при котором пострадала одиннадцатилетняя девочка.
"Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров", - написала она в своем Telegram-канале.
