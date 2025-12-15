Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Сикорского об ордене Ленина для Орбана - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/zaharova-2062198023.html
Захарова прокомментировала слова Сикорского об ордене Ленина для Орбана
Захарова прокомментировала слова Сикорского об ордене Ленина для Орбана - РИА Новости, 15.12.2025
Захарова прокомментировала слова Сикорского об ордене Ленина для Орбана
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил, что венгерский... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:53:00+03:00
2025-12-15T17:53:00+03:00
в мире
польша
варшава
россия
радослав сикорский
мария захарова
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251214/vypad-2061982422.html
https://ria.ru/20251214/perepalka-2061969919.html
польша
варшава
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава, россия, радослав сикорский, мария захарова, виктор орбан
В мире, Польша, Варшава, Россия, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Виктор Орбан
Захарова прокомментировала слова Сикорского об ордене Ленина для Орбана

Захарова отреагировала на слова Сикорского об ордене Ленина для Орбана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан "заслужил орден Ленина".
Орбан ранее заявил, что попытка конфискации российских активов Евросоюзом - это объявление войны. В свою очередь Сикорский написал в соцсети Х, что венгерский премьер "заслужил свой орден Ленина".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Дерзкий выпад Сикорского в адрес Орбана из-за России разозлил журналиста
Вчера, 16:59
Захарова отметила, что именно Ленин боролся за независимость Польши.
"Но Сикорскому история не писана. Ленин за государственность Польши боролся, а нынешние деятели в Варшаве свой суверенитет принесли в жертву натовским "нарративам", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, Ленин был во многом "архитектором" независимого польского государства.
"И современную Польшу также можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", - резюмировала она.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сикорский и Сийярто устроили перепалку из-за России
Вчера, 15:32
 
В миреПольшаВаршаваРоссияРадослав СикорскийМария ЗахароваВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала