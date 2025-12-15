Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов - РИА Новости, 15.12.2025
10:17 15.12.2025 (обновлено: 10:36 15.12.2025)
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов - РИА Новости, 15.12.2025
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов
Ответственность за убийства журналистов с озверевшим от безнаказанности Киевом обязаны разделить его западные покровители, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 15.12.2025
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов

Захарова призвала Запад разделить с Киевом ответственность за убийства военкоров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ответственность за убийства журналистов с озверевшим от безнаказанности Киевом обязаны разделить его западные покровители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
"Убеждены, что ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека, сознательно хранящие молчание в отношении этих кровавых преступлений и тем самым подталкивающие украинских неонацистов к новым расправам", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
Вчера, 05:30
 
