Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов - РИА Новости, 15.12.2025
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов
Ответственность за убийства журналистов с озверевшим от безнаказанности Киевом обязаны разделить его западные покровители, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 15.12.2025
