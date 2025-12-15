Задержанные за работу на спецслужбы Украины признались, что им угрожали

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россияне, задержанные за выполнение заданий украинских спецслужб, рассказали в опубликованном ФСБ видео о взломах их аккаунтов на "Госуслугах", угрозах их родным и о том, что им заказывали такси до объекта, где предстояло совершить поджог.

ФСБ сообщила о задержании в пяти регионах 10 россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. Они под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее лжесотрудники российских правоохранительных органов убедили их в том, что они финансируют ВСУ , и склонили к совершению противоправных действий.

"13 октября в 11 вечера на мой телефон позвонил мужской голос. И, угрожая, начал меня заставлять, чтобы я купила канистру, купила ведро, купила зажигалку и сумку большую. И чтобы я поехала на такси и купила бензин. И дальше, когда уже это все я сделала, он опять вызвал мне такси. Сказал там выйти и ждать указаний. Дальше он по видеосвязи меня все контролировал. И заставил, чтобы я налила бензин в ведро. И зажигалку взяла, и пошла я, и машину подожгла. Там у крыльца стояла большая полицейская машина. Чтобы я туда плеснула, зажигалкой зажгла", - рассказала женщина.

Молодой человек рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник вуза, в котором тот учился, и потребовал через "Госуслуги" зарегистрироваться в электронном дневнике. При попытке сделать это ему на телефон пришло уведомление, по которому он был перенаправлен на "сотрудника Центробанка". По его указаниям задержанный перевёл деньги.

"Вскоре позвонил мужчина, представился сотрудником спецслужб и сообщил, что я профинансировал экстремистскую деятельность. И стал угрожать безопасности моих близких. Чтобы выйти из подобной ситуации, он предложил мне действовать по инструкциям, которые мне они сообщили. Надо было создать коктейль Молотова, купить комплектующие для него, сделать его и поджечь полицейский автомобиль", – рассказал он.

Ещё один задержанный рассказал, что продиктовал злоумышленникам пришедший по СМС код, после чего его аккаунт на "Госуслугах" был взломан. Затем мошенники перевели его на общение с якобы сотрудником Центрального банка, по указаниям которого он через банковское приложение оформлял кредиты и переводил деньги. Затем задержанному сообщили, что для возврата средств ему необходимо выполнить ряд заданий. Задания включали поджоги электростанций, "чтобы подумали, что это террористы сделали, и чтобы взялись за них".

Другой молодой человек отметил, что также имел неосторожность назвать код из СМС человеку, который представился сотрудником МТС . После этого мошенники получили доступ к его данным из "Госуслуг". Затем с ним связался якобы сотрудник МФЦ и рассказал, что на него уже оформили кредит.

Один задержанный мужчина признался, что сообщил мошенникам свои паспортные данные и ИНН. Его злоумышленники также надоумили поджечь объект и даже вызвали такси к нему.

По словам ещё одного задержанного, ему позвонила девушка, представилась сотрудницей почты, сказала, что ему придёт заказное письмо от налоговой и чтобы его получить, нужно продиктовать код из СМС. Связь оборвалась, но девушка перезвонила. В момент разговора кто-то на повышенных тонах объяснял ей, что не нужно было "отвязывать электронную почту от портала госуслуг", в результате чего, "клиент" не сможет оформить ни одного кредита. В этот момент задержанный заподозрил, что общается с мошенниками.

Он попросил своего брата найти ему номер портала госуслуг, так как сам находился в зоне с плохой связью. Однако в это же время задержанному позвонила ещё одна девушка и представилась представителем портала.

"Она сообщила, что был произведен вход на мой профиль портала госуслуг. где высвечивалось, что IP-адрес из Украины , город Киев . И спросила меня, эти действия выполнял я. Я сказал, что нет. И работница, сотрудница портала госуслуг заявила, что эту проблему необходимо решать с учетом тяжелой политической ситуации в нашей стране, и позже меня соединила с сотрудником Центробанка", - рассказал задержанный.

Далее "сотрудник Центробанка" сообщил, что на него оформлено четыре кредита, а средства с последнего предназначены для поддержки ВСУ. В ходе "продолжения финансовой проверки" задержанный перевёл злоумышленникам приблизительно 1 миллион 150 тысяч рублей. Затем с ним связался ещё один человек и заявил о необходимости выполнить три задания "для окончания финансовой проверки и декларации денежных средств и драгоценных металлов родителей".