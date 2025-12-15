Производители Забайкалья реализовали продукцию на ярмарках на 125 млн руб

https://ria.ru/20251215/yarmarka-2062117479.html
В ноябре этого года в Забайкалье провели 125 ярмарок, на которых производители реализовали свою продукцию на 125 миллионов рублей, сообщает пресс-служба...
2025-12-15T13:07:00+03:00
2025-12-15T13:07:00+03:00
2025-12-15T13:07:00+03:00
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В ноябре этого года в Забайкалье провели 125 ярмарок, на которых производители реализовали свою продукцию на 125 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ярмарки были проведены в 25 населенных пунктах 26 муниципальных округов Забайкальского края. Было организовано 657 торговых мест. Ярмарки посетили около 33 тысяч человек, реализовано продукции на сумму 125 миллионов рублей", - сказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Производители товаров смогли реализовать: 82 тонны овощей, три тонны ягоды, 46 тонн мяса, одну тонну молочной продукции, 2,1 тонны меда, три тысячи штук яиц, восемь тонн рыбы.
Министр добавила, что лидерами по проведению ярмарок в сентябре стали город Чита и Тунгокоченский округ. Так, в Чите было проведено – 19 ярмарок, а в Тунгокоченском округе – 12.
Поддержка бизнеса в регионе осуществляется благодаря действию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".