Производители Забайкалья реализовали продукцию на ярмарках на 125 млн руб
13:07 15.12.2025
Производители Забайкалья реализовали продукцию на ярмарках на 125 млн руб
Производители Забайкалья реализовали продукцию на ярмарках на 125 млн руб
В ноябре этого года в Забайкалье провели 125 ярмарок, на которых производители реализовали свою продукцию на 125 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2025
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Производители Забайкалья реализовали продукцию на ярмарках на 125 млн руб

Забайкальские производители реализовали продукцию на ярмарках на 125 млн рублей

Овощи на одном из прилавков на ярмарке
Овощи на одном из прилавков на ярмарке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Овощи на одном из прилавков на ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В ноябре этого года в Забайкалье провели 125 ярмарок, на которых производители реализовали свою продукцию на 125 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ярмарки были проведены в 25 населенных пунктах 26 муниципальных округов Забайкальского края. Было организовано 657 торговых мест. Ярмарки посетили около 33 тысяч человек, реализовано продукции на сумму 125 миллионов рублей", - сказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Производители товаров смогли реализовать: 82 тонны овощей, три тонны ягоды, 46 тонн мяса, одну тонну молочной продукции, 2,1 тонны меда, три тысячи штук яиц, восемь тонн рыбы.
Министр добавила, что лидерами по проведению ярмарок в сентябре стали город Чита и Тунгокоченский округ. Так, в Чите было проведено – 19 ярмарок, а в Тунгокоченском округе – 12.
Поддержка бизнеса в регионе осуществляется благодаря действию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Свыше 1,5 млрд рублей направили на поддержку МСБ в Забайкалье
12:25
 
Твой бизнес
 
 
Заголовок открываемого материала