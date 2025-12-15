В Японии выросло число пострадавших при землетрясении

ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Число пострадавших в результате крупного землетрясения магнитудой 7,5 на севере Японии 8 декабря составило 47 человек, сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.

Правительство и метеорологическое управление Японии выпустили предупреждение о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.