В Японии выросло число пострадавших при землетрясении

ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Число пострадавших в результате крупного землетрясения магнитудой 7,5 на севере Японии 8 декабря составило 47 человек, сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.
"Два человека получили тяжелые увечья, 45 человек – легкие травмы. Полностью разрушен один жилой дом, частично – 7. … В эвакопунктах находится 61 человек", - сказал Кихара.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори 8 декабря, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через 6 часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпустили предупреждение о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.
