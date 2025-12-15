Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
13:50 15.12.2025 (обновлено: 15:14 15.12.2025)
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
Президент Владимир Путин обсудил на встрече с секретарем генсовета "Единой России" (ЕР) Владимиром Якушевым поддержку участников спецоперации и планы партии на... РИА Новости, 15.12.2025
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО

Путин встретился в Кремле с секретарем генсовета ЕР Якушевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время встречи в Кремле
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время встречи в Кремле
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на встрече с секретарем генсовета "Единой России" (ЕР) Владимиром Якушевым поддержку участников спецоперации и планы партии на следующий год.

Помощь военным

По словам Якушева, законодательные инициативы в этом направлении принимают почти единогласно:
«

"Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов — мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь. И будем работать в этом направлении постоянно".

Владимир Якушев
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
С момента начала СВО партия поставила в Белгородскую, Курскую области и в новые регионы 40 тысяч тонн гуманитарной помощи:
«

"Что касается нашей волонтерской миссии — и наши молодогвардейцы, и наши сторонники партии, и непосредственно наши однопартийцы постоянно в этом принимают участие. Они работают в госпиталях, они помогают сегодня людям старшего поколения, они помогают доставлять гуманитарную помощь".

Владимир Якушев
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
Работа по поддержке военных будет идти столько, сколько нужно для победы.

Участие бойцов в политической жизни

Как отметил секретарь генсовета партии, первые ветераны боевых действий пришли в заксобрания ЕР на местах в 2023 году:
«
"Уже видно, что ребята активно влились в эту работу и действительно реально помогают. Мы это сегодня видим и чувствуем".
Владимир Якушев
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
По итогам единого дня голосования в 2025-м мандаты получили 890 участников СВО:
«
"Я думаю, что, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Планы ЕР

Якушев назвал главной задачей партии в следующем году единый день голосования:
«

"Мы уже работаем над тем, чтобы четко выработать стратегию проведения этой кампании. И начали уже работу над тем, чтобы новая программа, "Народная программа 2.0" — так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все те пожелания, которые мы должны получить с мест".

Владимир Якушев
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
Перед этим ЕР должна провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит действие в 2026-м:
«

"Это тоже планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы — либо по объективным, либо по субъективным причинам, и сделать соответствующие выводы".

Владимир Якушев
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
Как сообщал секретарь генсовета, "Единая Россия" не будет проводить съезд партии в этом году, он состоится в два этапа в 2026-м — перед выборами депутатов Госдумы. Один из них может пройти в первой половине июня.

Якушев исполнял обязанности секретаря генсовета партии с июня 2024-го, его избрали на пост 14 декабря прошлого года. Он сменил Андрея Турчака, который возглавил Республику Алтай.

