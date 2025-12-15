https://ria.ru/20251215/yakushev-2062127331.html
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
Президент Владимир Путин обсудил на встрече с секретарем генсовета "Единой России" (ЕР) Владимиром Якушевым поддержку участников спецоперации и планы партии на... РИА Новости, 15.12.2025
Путин встретился в Кремле с секретарем генсовета ЕР Якушевым
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на встрече с секретарем генсовета "Единой России" (ЕР) Владимиром Якушевым поддержку участников спецоперации и планы партии на следующий год.
По словам Якушева, законодательные инициативы в этом направлении принимают почти единогласно:
«
"Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов — мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь. И будем работать в этом направлении постоянно".
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
С момента начала СВО партия поставила в Белгородскую, Курскую области и в новые регионы 40 тысяч тонн гуманитарной помощи:
«
"Что касается нашей волонтерской миссии — и наши молодогвардейцы, и наши сторонники партии, и непосредственно наши однопартийцы постоянно в этом принимают участие. Они работают в госпиталях, они помогают сегодня людям старшего поколения, они помогают доставлять гуманитарную помощь".
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
Работа по поддержке военных будет идти столько, сколько нужно для победы.
Участие бойцов в политической жизни
Как отметил секретарь генсовета партии, первые ветераны боевых действий пришли в заксобрания ЕР на местах в 2023 году:
«
"Уже видно, что ребята активно влились в эту работу и действительно реально помогают. Мы это сегодня видим и чувствуем".
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
По итогам единого дня голосования в 2025-м мандаты получили 890 участников СВО:
«
"Я думаю, что, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле".
Владимир Путин
президент России
Якушев назвал главной задачей партии в следующем году единый день голосования:
«
"Мы уже работаем над тем, чтобы четко выработать стратегию проведения этой кампании. И начали уже работу над тем, чтобы новая программа, "Народная программа 2.0" — так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все те пожелания, которые мы должны получить с мест".
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
Перед этим ЕР должна провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит действие в 2026-м:
«
"Это тоже планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы — либо по объективным, либо по субъективным причинам, и сделать соответствующие выводы".
Владимир Якушев
секретарь генсовета "Единой России"
Как сообщал секретарь генсовета, "Единая Россия" не будет проводить съезд партии в этом году, он состоится в два этапа в 2026-м — перед выборами депутатов Госдумы
. Один из них может пройти в первой половине июня.
Якушев исполнял обязанности секретаря генсовета партии с июня 2024-го, его избрали на пост 14 декабря прошлого года. Он сменил Андрея Турчака, который возглавил Республику Алтай.