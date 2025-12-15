Рейтинг@Mail.ru
Wildberries не планирует запускать сервис такси в России - РИА Новости, 15.12.2025
11:22 15.12.2025
Wildberries не планирует запускать сервис такси в России
Wildberries не планирует запускать сервис такси в России - РИА Новости, 15.12.2025
Wildberries не планирует запускать сервис такси в России
россия, wildberries
Россия, Wildberries
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания Wildberries&Russ пока не планирует запускать сервис такси в России - она сосредоточена на тестировании проекта в других странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании.
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. По данным издания, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца текущего года нанимает водителей в рамках партнерской курьерской программы.
"Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах - Беларуси и Узбекистане", - сказали в пресс-службе.
В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли воспользоваться клиенты маркетплейса. А в конце ноября стало известно, что компания планирует запустить сервис заказа такси в Узбекистане, на первом этапе его услугами смогут пользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса.
РоссияВайлдберриз (Wildberries)
 
 
