В Красноярске полицейских осудили за крышевание казино

КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. Два подполковника полиции Красноярска получили сроки от 5,5 до 7 лет за получение взяток в криптовалюте за "крышевание" нелегального игорного бизнеса, оборудование для казино было взято из полицейского хранилища, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, старший оперуполномоченный из отдела экономической безопасности в 2019 году согласился помочь своему знакомому, только что отбывшему срок за нелегальный игорный бизнес. Сотрудник полиции организовал ночной визит своих знакомых в полицейское хранилище, откуда они вывезли 32 игровых автомата и два покерных стола. За предупреждения о предстоящих проверках он получил 45 тысяч рублей, что позволило игорному бизнесу беспрепятственно функционировать на улице Водопьянова в Красноярске

Республике Хакасия. Позже, уже возглавив другой отдел, он привлек к схеме своего коллегу – заместителя начальника отделения по борьбе с организованной преступностью. В период с августа по октябрь 2023 года взятки стали поступать в криптовалюте: 3,5 тысячи USDT (примерно 338 тысяч рублей), которые обналичивались через посредника. Схема была раскрыта благодаря действиям УФСБ и расследовано вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю

"Суд признал бывших подполковников полиции виновными в получении взятки (части 2, 5 статьи 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). В зависимости от степени участия и роли суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5,5 до 7 лет в исправительной колонии общего и строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком от 1 до 1,5 лет. Суд также конфисковал эквивалент взяток и арестовал премиальный автомобиль до исполнения приговора.