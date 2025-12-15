Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске полицейских осудили за крышевание казино
10:38 15.12.2025
В Красноярске полицейских осудили за крышевание казино
В Красноярске полицейских осудили за крышевание казино
происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске полицейских осудили за крышевание казино

В Красноярске двоих полицейских осудили за крышевание казино

© Depositphotos.com / lacheevКазино
Казино - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Depositphotos.com / lacheev
Казино . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. Два подполковника полиции Красноярска получили сроки от 5,5 до 7 лет за получение взяток в криптовалюте за "крышевание" нелегального игорного бизнеса, оборудование для казино было взято из полицейского хранилища, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, старший оперуполномоченный из отдела экономической безопасности в 2019 году согласился помочь своему знакомому, только что отбывшему срок за нелегальный игорный бизнес. Сотрудник полиции организовал ночной визит своих знакомых в полицейское хранилище, откуда они вывезли 32 игровых автомата и два покерных стола. За предупреждения о предстоящих проверках он получил 45 тысяч рублей, что позволило игорному бизнесу беспрепятственно функционировать на улице Водопьянова в Красноярске.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
12 декабря, 03:19
Позже, уже возглавив другой отдел, он привлек к схеме своего коллегу – заместителя начальника отделения по борьбе с организованной преступностью. В период с августа по октябрь 2023 года взятки стали поступать в криптовалюте: 3,5 тысячи USDT (примерно 338 тысяч рублей), которые обналичивались через посредника. Схема была раскрыта благодаря действиям УФСБ и расследовано вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"Суд признал бывших подполковников полиции виновными в получении взятки (части 2, 5 статьи 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). В зависимости от степени участия и роли суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5,5 до 7 лет в исправительной колонии общего и строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком от 1 до 1,5 лет. Суд также конфисковал эквивалент взяток и арестовал премиальный автомобиль до исполнения приговора.
Приговор пока не вступил в силу и будет обжалован в части назначения дополнительного наказания – лишения специального звания. Взяткодатель ранее он был осужден к условному сроку на два года за незаконную организацию азартных игр, уточняют в краевой прокуратуре.
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки
07:08
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
