Вышковский: новации ВЭБ.РФ рассчитаны на разные категории инвесторов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новации ВЭБ.РФ рассчитаны на самые различные категории инвесторов, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

"Создавая новые классы активов и привлекая капиталы как институциональных, так и частных инвесторов, ВЭБ.РФ не только решает задачу масштабной поддержки российской экономики, но и способствует развитию национального финансового рынка", – сказал он в интервью изданию "Эксперт"

Зампред госкорпорации отметил, что в рамках обсуждения стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года была поставлена задача на повышение оборачиваемости капитала для финансирования новых проектов развития.

"Для воплощения этой идеи в жизнь, а также для удовлетворения аппетитов инвесторов корпорация разрабатывает целый набор современных финансовых инструментов", – сказал Вышковский.

Он подчеркнул: реализация планов госкорпорации будет способствовать достижению масштабной национальной цели — удвоению капитализации российского фондового рынка к 2030 году.

Также зампред заявил, что в новой архитектуре государственной политики роль ВЭБ.РФ трактуется как системообразующая. Так, стратегические цели деятельности теперь выстроены в тесной увязке с национальными проектами и федеральными программами, заявил Вышковский.

Он отметил, что в соответствии с новой стратегией к 2030 году корпорация должна существенно нарастить портфель, ежегодно предоставляя кредитные ресурсы экономике на сумму не менее 1 триллиона рублей.

"Соответственно, за 6 лет, до 2030 года, это не менее 6 триллионов рублей при общей сумме поддерживаемых проектов 15 триллионов рублей. И это – без учета портфеля гарантий и поручительств, объем которых составит порядка 3 триллионов рублей", – сказал Вышковский.