17:00 15.12.2025
Вышковский: новации ВЭБ.РФ рассчитаны на разные категории инвесторов
константин вышковский, инвестиции
Константин Вышковский, Инвестиции
Предприниматели проводят бизнес-встречу
Предприниматели проводят бизнес-встречу
© iStock.com / KamiPhotos
Предприниматели проводят бизнес-встречу. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новации ВЭБ.РФ рассчитаны на самые различные категории инвесторов, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.
"Создавая новые классы активов и привлекая капиталы как институциональных, так и частных инвесторов, ВЭБ.РФ не только решает задачу масштабной поддержки российской экономики, но и способствует развитию национального финансового рынка", – сказал он в интервью изданию "Эксперт".
Зампред госкорпорации отметил, что в рамках обсуждения стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года была поставлена задача на повышение оборачиваемости капитала для финансирования новых проектов развития.
"Для воплощения этой идеи в жизнь, а также для удовлетворения аппетитов инвесторов корпорация разрабатывает целый набор современных финансовых инструментов", – сказал Вышковский.
Он подчеркнул: реализация планов госкорпорации будет способствовать достижению масштабной национальной цели — удвоению капитализации российского фондового рынка к 2030 году.
Также зампред заявил, что в новой архитектуре государственной политики роль ВЭБ.РФ трактуется как системообразующая. Так, стратегические цели деятельности теперь выстроены в тесной увязке с национальными проектами и федеральными программами, заявил Вышковский.
Он отметил, что в соответствии с новой стратегией к 2030 году корпорация должна существенно нарастить портфель, ежегодно предоставляя кредитные ресурсы экономике на сумму не менее 1 триллиона рублей.
"Соответственно, за 6 лет, до 2030 года, это не менее 6 триллионов рублей при общей сумме поддерживаемых проектов 15 триллионов рублей. И это – без учета портфеля гарантий и поручительств, объем которых составит порядка 3 триллионов рублей", – сказал Вышковский.
Зампред госкорпорации сказал, что потребность в рыночном фондировании будет последовательно возрастать.
 
Константин Вышковский
Инвестиции
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
