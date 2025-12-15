Вышковский: ВЭБ.РФ выпустит новый тип облигаций

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ выпустит новый тип облигаций – с индексацией номинала на прирост индекса RUONIA, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

Он подчеркнул, что инструмент станет логичным развитием "защитных" облигаций.

"Я говорил, что в облигациях той структуры, которую мы и Минфин сейчас предлагаем рынку, есть капитализация дохода. Но по ним происходят периодические купонные выплаты, что ставит перед их держателями задачу эффективно инвестировать этот доход еще куда-то. Бумага же с индексированным номиналом предполагает автоматическое реинвестирование купонного дохода", – сказал в интервью изданию "Эксперт" Вышковский.

Он подчеркнул, что новый тип облигаций позволит госкорпорации синхронизировать денежные потоки по активной и пассивной стороне баланса.

"За счет привлеченных на рынке средств мы финансируем инвестиционные проекты, которые, как правило, не предполагают выплаты процентов на инвестиционной фазе, происходит просто их бухгалтерское начисление. Реальные же платежи нам осуществляются только по достижении проектом эксплуатационной фазы, когда он начинает генерировать денежные потоки", – отметил зампред ВЭБ.РФ.

Вышковский сказал, что если инструмент будет запущен, то он не исключает, что в 2026 году корпорация сможет разместить таких облигаций на сумму не менее 100 миллиардов рублей.

Помимо этого, он подчеркнул, что с 2021 года госкорпорация разместила 12 выпусков облигаций с привязкой к ставке RUONIA на сумму 735 миллиардов рублей. Выпуск этих модифицированных флоатеров продолжится, сказал Вышковский.