15.12.2025
14:38 15.12.2025
Брокер ВТБ запускает персонализированный инвестиционный ИИ
Брокер ВТБ запускает персонализированный инвестиционный ИИ
Брокер ВТБ запускает персонализированный инвестиционный ИИ
"ВТБ Мои Инвестиции" запускает сервис инвестиционного консультирования на основе ИИ, который адаптируется под индивидуальный профиль клиента, сообщает ВТБ. РИА Новости, 15.12.2025
2025
Новости
Брокер ВТБ запускает персонализированный инвестиционный ИИ

"ВТБ Мои Инвестиции" запускает ИИ-консультирование

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "ВТБ Мои Инвестиции" запускает сервис инвестиционного консультирования на основе ИИ, который адаптируется под индивидуальный профиль клиента, сообщает ВТБ.
Технология учитывает как различия в финансовых целях инвесторов, так и их психологический портрет. Профиль инвестора — консервативный, умеренный или агрессивный – система определяет на основе ответов человека о себе, а затем предлагает подходящую инвестиционную стратегию. Подключение и управление сервисом полностью цифровое.
"ВТБ Мои Инвестиции еще пять лет назад были первыми на рынке, кто запустил ИИ-стратегию в инвестконсультировании. В основе сервиса лежит стратегия ИИ, которая обучалась на широких массивах рыночных данных за последние 9 лет. В частности, одна из особенностей "Интеллекта" в том, что он подбирает стратегию под тебя, а не заставляет инвестора самому делать сложный выбор из множества стратегий", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента брокерского обслуживания банка Андрея Яцкова.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
