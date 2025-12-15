Брокер ВТБ запускает персонализированный инвестиционный ИИ

Технология учитывает как различия в финансовых целях инвесторов, так и их психологический портрет. Профиль инвестора — консервативный, умеренный или агрессивный – система определяет на основе ответов человека о себе, а затем предлагает подходящую инвестиционную стратегию. Подключение и управление сервисом полностью цифровое.

"ВТБ Мои Инвестиции еще пять лет назад были первыми на рынке, кто запустил ИИ-стратегию в инвестконсультировании. В основе сервиса лежит стратегия ИИ, которая обучалась на широких массивах рыночных данных за последние 9 лет. В частности, одна из особенностей "Интеллекта" в том, что он подбирает стратегию под тебя, а не заставляет инвестора самому делать сложный выбор из множества стратегий", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента брокерского обслуживания банка Андрея Яцкова.