Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан - РИА Новости, 15.12.2025
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан
Участвовавший в подавлении протестов активистов "антимайдана" в Мариуполе в 2014 году командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Александр... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
мариуполь
запорожская область
харьковская область
вооруженные силы украины
мариуполь
запорожская область
харьковская область
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан
РИА Новости: ликвидирован подполковник ВСУ, подавлявший антимайдан в Мариуполе