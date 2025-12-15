Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 15.12.2025
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан - РИА Новости, 15.12.2025
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан
Участвовавший в подавлении протестов активистов "антимайдана" в Мариуполе в 2014 году командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Александр... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
мариуполь
запорожская область
харьковская область
вооруженные силы украины
мариуполь
запорожская область
харьковская область
мариуполь, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Запорожская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан

РИА Новости: ликвидирован подполковник ВСУ, подавлявший антимайдан в Мариуполе

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Участвовавший в подавлении протестов активистов "антимайдана" в Мариуполе в 2014 году командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Александр Шараевский ликвидирован в Запорожской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Шараевский Александр Михайлович (1978 года рождения) уничтожен", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Шараевский был идейным бандеровцем и участвовал в подавлении протестов активистов "антимайдана" в Мариуполе в 2014 году.
"Он был в составе колонны БМП, которая напролом въехала в баррикады протестующих", - сказал представитель силовых структур.
Подразделения 72-й отдельной мотепехотной бригады ВСУ, по его словам, разбросаны по всем участкам фронта, в том числе в Харьковской области, где они запомнились большим числом отказников и дезертиров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеМариупольЗапорожская областьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала