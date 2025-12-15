Источник сообщил о ликвидации подполковник ВСУ, подавлявшего антимайдан

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Участвовавший в подавлении протестов активистов "антимайдана" в Мариуполе в 2014 году командир разведывательной роты 72-й бригады ВСУ подполковник Александр Шараевский ликвидирован в Запорожской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.