Капитан ВСУ умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения
Капитан ВСУ умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения - РИА Новости, 15.12.2025
Капитан ВСУ умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения
Военнослужащий штаба 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ капитан Дмитрий Диган скончался в больнице из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения, сообщили... РИА Новости, 15.12.2025
Капитан ВСУ умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения
