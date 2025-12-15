Рейтинг@Mail.ru
Капитан ВСУ умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 15.12.2025
Капитан ВСУ умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военнослужащий штаба 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ капитан Дмитрий Диган скончался в больнице из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Стало известно о смерти военнослужащего штаба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ капитана Дигана Дмитрия Ивановича... Он скончался в больнице от осложнений с сердцем, вызванных лишним весом и алкоголем", - сказал собеседник агентства.
Диган полтора года находился в зоне так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения восточной Украины, страдал от алкогольной зависимости и нередко попадался за вождением авто в состоянии опьянения.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ
Вчера, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
