В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ
В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ
Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Каменско-Днепровский муниципальный округ в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:51:00+03:00
2025-12-15T20:51:00+03:00
2025-12-15T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
