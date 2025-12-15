В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека

Он добавил, что мужчине и женщине с минно-взрывными травмами, а также различными осколочными ранениями оказана необходимая помощь в больнице. Для дальнейшего лечения они направлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Также, по данным главы области, в селах Гора-Подол и Санково вследствие атак беспилотников повреждены два частных домовладения и два автомобиля.