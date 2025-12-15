Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 15.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 15.12.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека
Три мирных жителя ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.12.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области три человека пострадали при ударах дронов ВСУ по машинам

БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчине со множественными осколочными ранениями ног оказана необходимая помощь в Грайворонской ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. В селе Глотово в результате атаки беспилотника на движущийся легковой автомобиль ранены супруги", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчине и женщине с минно-взрывными травмами, а также различными осколочными ранениями оказана необходимая помощь в больнице. Для дальнейшего лечения они направлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Также, по данным главы области, в селах Гора-Подол и Санково вследствие атак беспилотников повреждены два частных домовладения и два автомобиля.
"В Валуйском округе на участке дороги Казинка-Борки FPV-дрон атаковал автомобиль — транспортное средство уничтожено огнём. В хуторе Леоновка при детонации FPV-дрона выбито окно в частном доме", - уточнил губернатор.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 раз за сутки
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
