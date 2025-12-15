https://ria.ru/20251215/vsu-2062153963.html
ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, поврежден газопровод, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
