Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 15.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 15.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне "Южной" группировки