Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 15.12.2025 (обновлено: 12:51 15.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 15.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.
Владимир Зеленский прибыл в Берлин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
