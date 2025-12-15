Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 195 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.