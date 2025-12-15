Рейтинг@Mail.ru
ВСУ забрасывают Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал боец - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/vsu-2062045974.html
ВСУ забрасывают Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал боец
ВСУ забрасывают Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал боец - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ забрасывают Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал боец
ВСУ забрасывают освобожденный Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Мурка". РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:19:00+03:00
2025-12-15T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147431/94/1474319432_0:203:640:563_1920x0_80_0_0_22bc93781fa816a4dbe7fcc985239280.jpg
https://ria.ru/20251211/seversk-2061497297.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147431/94/1474319432_0:83:640:563_1920x0_80_0_0_bc0f9dc74499ad03b97d15cca0c89f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ забрасывают Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ забрасывают Красноармейск кассетными боеприпасами

© Фото : Juergen Lumpp/Wiki «Бабочка» фугасная противопехотная мина ПФМ-1 («Лепесток»)
 «Бабочка» фугасная противопехотная мина ПФМ-1 («Лепесток») - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Juergen Lumpp/Wiki
«Бабочка» фугасная противопехотная мина ПФМ-1 («Лепесток»). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОАРМЕЙСК, 15 дек - РИА Новости, Александр Харченко. ВСУ забрасывают освобожденный Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Мурка".
"Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов – ред.) и "лепестков" (противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток" - ред.) лежат на улицах города. После освобождения ВСУ усилили свои удары и теперь еще чаще бьют "кассетами" по Красноармейску", - рассказал "Мурка".
Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются сдержать продвижение российских бойцов в ДНР.
"И не волнует то, что в городе до сих пор находятся мирные люди. Не волнуют дети, которые ходят за водой по этим улицам. Им на все наплевать", - добавил "Мурка".
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала