ВСУ забрасывают освобожденный Красноармейск кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Мурка". РИА Новости, 15.12.2025
