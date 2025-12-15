Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили националистов под Красноармейск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 15.12.2025 (обновлено: 02:19 15.12.2025)
ВСУ перебросили националистов под Красноармейск
ВСУ перебросили под Красноармейск националистов из первого корпуса нацгвардии "Азов"* в надежде деблокировать котел, в котором оказались украинские войска
специальная военная операция на украине
красноармейск
ВСУ перебросили националистов под Красноармейск

Военнослужащие группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР.
Военнослужащие группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР.. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили под Красноармейск националистов из первого корпуса нацгвардии "Азов"* в надежде деблокировать котел, в котором оказались украинские войска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"К Красноармейску экстренно переброшены пополневшие силы укронацисты из первого корпуса нацгвардии Украины "Азов"*, с задачей попытаться деблокировать красноармейский котел", - сказал собеседник агентства.
* Признан в России террористической организацией.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
