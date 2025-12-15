https://ria.ru/20251215/vsu-2062020103.html
ВСУ перебросили националистов под Красноармейск
ВСУ перебросили националистов под Красноармейск - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ перебросили националистов под Красноармейск
ВСУ перебросили под Красноармейск националистов из первого корпуса нацгвардии "Азов"* в надежде деблокировать котел, в котором оказались украинские войска,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:07:00+03:00
2025-12-15T02:07:00+03:00
2025-12-15T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061736216_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_b8605ba830cf0c7d2ff55c4f152a7c44.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061736216_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_073d7cd4e9cd94751de62df5e2a47946.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили националистов под Красноармейск
РИА Новости: ВСУ перебросили под Красноармейск националистов из "Азова"