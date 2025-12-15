Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине, сообщает в понедельник издание Helsingin Sanomat.

Кушнер и Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали Уиткофф Владимир Зеленский . Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.

"Стубб в воскресенье вечером встретился с американскими переговорщиками в Берлине за рамками официальной программы", - говорится в сообщении.

По данным издания, встреча с Уиткоффом и Кушнером прошла примерно в 22.00 местного времени (00.00 мск) в отеле Adlon в центре Берлина и была "спонтанной и успешной".

Издание со ссылкой на источники также сообщает, что Стубб в понедельник планирует встретиться с Зеленским до начала официальной программы.