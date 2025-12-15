Рейтинг@Mail.ru
Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
11:08 15.12.2025 (обновлено: 13:05 15.12.2025)
Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, пишут СМИ
Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, пишут СМИ
Президент Финляндии Александр Стубб встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом... РИА Новости, 15.12.2025
в мире, берлин (город), германия, финляндия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Берлин (город), Германия, Финляндия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине, пишут СМИ

Стубб провел встречу с Уиткоффом и Кушнером за рамками официальной программы

Президент Финляндии Александр Стубб в Берлине. 15 декабря 2025
Президент Финляндии Александр Стубб в Берлине. 15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer
Президент Финляндии Александр Стубб в Берлине. 15 декабря 2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине, сообщает в понедельник издание Helsingin Sanomat.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали Уиткофф, Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа не усвоила урок за два столетия, надежда только на европейцев
08:00
"Стубб в воскресенье вечером встретился с американскими переговорщиками в Берлине за рамками официальной программы", - говорится в сообщении.
По данным издания, встреча с Уиткоффом и Кушнером прошла примерно в 22.00 местного времени (00.00 мск) в отеле Adlon в центре Берлина и была "спонтанной и успешной".
Издание со ссылкой на источники также сообщает, что Стубб в понедельник планирует встретиться с Зеленским до начала официальной программы.
Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
08:00
 
В мире, Берлин (город), Германия, Финляндия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
 
 
