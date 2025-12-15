Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
17:10 15.12.2025
Цепочка по реализации ВСМ формировалась в ручном режиме, заявил Алиханов
Цепочка по реализации ВСМ формировалась в ручном режиме, заявил Алиханов
Цепочка по реализации проекта высокоскоростной магистрали формировалась в ручном режиме, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. РИА Новости, 15.12.2025
2025
Цепочка по реализации ВСМ формировалась в ручном режиме, заявил Алиханов

Алиханов: цепочка по реализации проекта ВСМ формировалась в ручном режиме

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Цепочка по реализации проекта высокоскоростной магистрали формировалась в ручном режиме, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
На совещании о реализации технологической политики в РФ министр рассказал о том, что в рамках нацпроекта техлидерства уже ведется работа по построению непрерывной цепочки - разработка, производство, спрос, охватываемый мерами поддержки каждый этап жизненного цикла продукции.
"Например, нацпроект техлидерства по промышленному обеспечению транспортной мобильности в части ВСМ, где мы полностью обеспечиваем как разработку, так и производство. И у нас есть монозаказчик, квалифицированный заказчик в лице "Российских железных дорог". Причем, учитывая приоритетность проекта, цепочка нами формировалась в ручном режиме с подключением одновременно инструментов поддержки через Фонд развития промышленности, кластерную инвестплатформу и программу доращивания, которая у нас совместно действует с Центром поддержки инжиниринга и инноваций", - сказал Алиханов.
Высокоскоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
20 ноября, 15:43
 
