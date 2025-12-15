Рейтинг@Mail.ru
Суд в Бурятии рассмотрит дело выжившего в Охотском море Пичугина
12:50 15.12.2025 (обновлено: 12:57 15.12.2025)
Суд в Бурятии рассмотрит дело выжившего в Охотском море Пичугина
Суд в Бурятии рассмотрит дело выжившего в Охотском море Пичугина
РИА Новости
2025
происшествия, республика бурятия, охотское море, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Бурятия, Охотское море, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Бурятии рассмотрит дело выжившего в Охотском море Пичугина

Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Верховный суд РФ направил в Бурятию дело Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело направлено для рассмотрения в Октябрьский суд Улан-Удэ", - сказали в пресс-службе.
В августе прошлого года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Спасенный Пичугин после лечения в больнице уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине.
Позже на Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "использование заведомо подложного документа". По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.
Сначала дело направили в суд Николаевска-на-Амуре, но мать двух братьев Пичугиных, признанная потерпевшей, попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку проживает в Бурятии.
ПроисшествияРеспублика БурятияОхотское мореРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
