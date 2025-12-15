Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией
18:52 15.12.2025
В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией
Отправка иностранных войск на Украину может привести к прямому конфликту с Россией, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость"...
В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Вагенкнехт: размещение солдат НАТО на Украине привет к конфликту с Россией

Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Отправка иностранных войск на Украину может привести к прямому конфликту с Россией, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Die Welt.
"Европейцы по-прежнему придерживаются мнения, что они хотят разместить [на Украине – Прим. ред.] войска, даже солдат бундесвера, о чем сейчас постоянно говорят. Это настоящее безумие. Это приведет к войне с Россией", — подчеркнула политик.
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году
18:51
Вагенкнехт также отметила, что вопрос размещения иностранного контингента на Украине стал одним из ключевых для достижения мира.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Решение ЕС по российским активам вызвало возмущение в Германии
18:23
18:23
 
