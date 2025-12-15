Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря

"Конечно, был еще отдельный проект – то, что у нас случилось на Черноморском побережье. Мы тоже работали там, наши однопартийцы, там работало порядка тысячи волонтеров. За этот период времени было вывезено 3,3 тысячи тонн мазута, и береговая линия в 12,5 километра была очищена как раз членами партии "Единая Россия", нашими сторонниками и нашими молодогвардейцами", - сказал Якушев на встрече, говоря о волонтерской миссии партии.