Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря
Волонтеры "Единой России" вывезли 3,3 тысячи тонн мазута с побережья Черного моря после, доложил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости, 15.12.2025
Якушев: волонтеры ЕР вывезли с побережья Черного моря 3,3 тысячи тонн мазута
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" вывезли 3,3 тысячи тонн мазута с побережья Черного моря после, доложил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
В понедельник Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии "Единая Россия
" Владимиром Якушевым
.
"Конечно, был еще отдельный проект – то, что у нас случилось на Черноморском побережье. Мы тоже работали там, наши однопартийцы, там работало порядка тысячи волонтеров. За этот период времени было вывезено 3,3 тысячи тонн мазута, и береговая линия в 12,5 километра была очищена как раз членами партии "Единая Россия", нашими сторонниками и нашими молодогвардейцами", - сказал Якушев на встрече, говоря о волонтерской миссии партии.