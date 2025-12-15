Рейтинг@Mail.ru
Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря - РИА Новости, 15.12.2025
14:18 15.12.2025
Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря
Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря - РИА Новости, 15.12.2025
Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря
Волонтеры "Единой России" вывезли 3,3 тысячи тонн мазута с побережья Черного моря после, доложил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости, 15.12.2025
черное море
черное море, владимир якушев, единая россия, общество
Черное море, Владимир Якушев, Единая Россия, Общество
Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря

Якушев: волонтеры ЕР вывезли с побережья Черного моря 3,3 тысячи тонн мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" вывезли 3,3 тысячи тонн мазута с побережья Черного моря после, доложил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
В понедельник Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым.
"Конечно, был еще отдельный проект – то, что у нас случилось на Черноморском побережье. Мы тоже работали там, наши однопартийцы, там работало порядка тысячи волонтеров. За этот период времени было вывезено 3,3 тысячи тонн мазута, и береговая линия в 12,5 километра была очищена как раз членами партии "Единая Россия", нашими сторонниками и нашими молодогвардейцами", - сказал Якушев на встрече, говоря о волонтерской миссии партии.
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Анапе обнаружили незначительные выбросы мазута
3 декабря, 18:37
 
Черное мореВладимир ЯкушевЕдиная РоссияОбщество
 
 
