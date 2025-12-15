https://ria.ru/20251215/volodin-2062124188.html
Володин отметил мужество военкоров
Володин отметил мужество военкоров - РИА Новости, 15.12.2025
Володин отметил мужество военкоров
Военные корреспонденты, рискуя жизнью, исполняют свой профессиональный долг, благодаря их мужеству люди владеют достоверной информацией, заявил председатель... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:34:00+03:00
2025-12-15T13:34:00+03:00
2025-12-15T13:34:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251215/zaharova-2062062779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин отметил мужество военкоров
Володин: военкоры рискуют жизнью при выполнении профессионального долга