Володин отметил мужество военкоров - РИА Новости, 15.12.2025
13:34 15.12.2025
Володин отметил мужество военкоров
Володин отметил мужество военкоров
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военные корреспонденты, рискуя жизнью, исполняют свой профессиональный долг, благодаря их мужеству люди владеют достоверной информацией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
"Репортажи о героизме наших солдат и офицеров в зоне боевых действий, о восстановлении освобожденных территорий основаны на объективном взгляде военных корреспондентов. Рискуя жизнью, они исполняют свой профессиональный долг", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы добавил, что благодаря их мужеству и активной гражданской позиции люди владеют достоверной информацией о происходящих событиях.
"Важно помнить о тех, кто погиб за правду", - сказал Володин.
Захарова: Запад обязан разделить ответственность за убийства журналистов
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
