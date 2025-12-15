Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:50 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/vokalist-2062180313.html
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов - РИА Новости, 15.12.2025
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов
Заслуженный артист Российской Федерации, ведущий вокалист Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии Албек Хупсергенов скончался на 70-м году... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:50:00+03:00
2025-12-15T16:50:00+03:00
культура
россия
театр
кабардино-балкарская республика (кбр)
албек хупсергенов (артист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062179533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9641af18d19952d71186f25cf6d17cd8.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062179533_256:0:1696:1080_1920x0_80_0_0_15c651cc7bc674e2abf0b0706712aa01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, театр, кабардино-балкарская республика (кбр), албек хупсергенов (артист)
Культура, Россия, Театр, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Албек Хупсергенов (артист)
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов

В КБР умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов

© Фото : Министерство культуры Кабардино-Балкарской РеспубликиЗаслуженный артист РФ Албек Хупсергенов
Заслуженный артист РФ Албек Хупсергенов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Заслуженный артист РФ Албек Хупсергенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Заслуженный артист Российской Федерации, ведущий вокалист Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии Албек Хупсергенов скончался на 70-м году жизни, сообщило региональное министерство культуры.
«
"Уход Албека Хамидбиевича (Хупсергенова – ред.) - огромная потеря для театральной и музыкальной культуры Кабардино-Балкарии, невосполнимая утрата не только для его близких, но и для каждого из нас. А.Х. Хупсергенов принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Хупсергенов окончил Нальчикское музыкальное училище и Воронежскую государственную консерваторию по классу сольного пения, после чего пришел в труппу Государственного музыкального театра КБР и в короткие сроки стал одним из его ведущих солистов. Он также был известен как активный пропагандист вокального наследия мировой музыкальной классики, произведений русских композиторов и композиторов Кабардино-Балкарии.
"Являясь солистом театра адыгской песни "Бжьамий", внес большой вклад в сохранение и пропаганду народных песен. В его исполнении они приобрели новые краски и пользовались неизменной любовью у слушателей не только родной республики, но и далеко за ее пределами", - добавили в министерстве.
 
КультураРоссияТеатрКабардино-Балкарская Республика (КБР)Албек Хупсергенов (артист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала