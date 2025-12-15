Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов

"Уход Албека Хамидбиевича (Хупсергенова – ред.) - огромная потеря для театральной и музыкальной культуры Кабардино-Балкарии, невосполнимая утрата не только для его близких, но и для каждого из нас. А.Х. Хупсергенов принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что Хупсергенов окончил Нальчикское музыкальное училище и Воронежскую государственную консерваторию по классу сольного пения, после чего пришел в труппу Государственного музыкального театра КБР и в короткие сроки стал одним из его ведущих солистов. Он также был известен как активный пропагандист вокального наследия мировой музыкальной классики, произведений русских композиторов и композиторов Кабардино-Балкарии.