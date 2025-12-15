https://ria.ru/20251215/vokalist-2062180313.html
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов - РИА Новости, 15.12.2025
Умер заслуженный артист России Албек Хупсергенов
Заслуженный артист Российской Федерации, ведущий вокалист Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии Албек Хупсергенов скончался на 70-м году... РИА Новости, 15.12.2025
НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости.
Заслуженный артист Российской Федерации, ведущий вокалист Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарии Албек Хупсергенов скончался на 70-м году жизни, сообщило
региональное министерство культуры.
«
"Уход Албека Хамидбиевича (Хупсергенова – ред.) - огромная потеря для театральной и музыкальной культуры Кабардино-Балкарии, невосполнимая утрата не только для его близких, но и для каждого из нас. А.Х. Хупсергенов принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Хупсергенов окончил Нальчикское музыкальное училище и Воронежскую государственную консерваторию по классу сольного пения, после чего пришел в труппу Государственного музыкального театра КБР и в короткие сроки стал одним из его ведущих солистов. Он также был известен как активный пропагандист вокального наследия мировой музыкальной классики, произведений русских композиторов и композиторов Кабардино-Балкарии.
"Являясь солистом театра адыгской песни "Бжьамий", внес большой вклад в сохранение и пропаганду народных песен. В его исполнении они приобрели новые краски и пользовались неизменной любовью у слушателей не только родной республики, но и далеко за ее пределами", - добавили в министерстве.