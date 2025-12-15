Украинские военные обстреляли Белгород восемью боеприпасами

БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли Белгород восемью боеприпасами в ходе двух ракетных обстрелов, более 40 жилых объектов получили повреждения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 64 населенных пункта в 11 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 38 снарядов и зафиксированы атаки 148 беспилотников, из них 81 был сбит и подавлен над регионом. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали. За отчетный период различные повреждения выявлены в 97 квартирах 28 многоквартирных домов, 37 частных домовладениях, инженерной инфраструктуре, двух предприятиях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, фермерском хозяйстве, административном здании, складе и 24 транспортных средствах.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 50 беспилотниками, 33 из которых подавлены и сбиты, ранена женщина, по Борисовскому и Волоконовскому округам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 20 беспилотников, шесть из которых подавлены и сбиты, ранены женщина и ребёнок, лечение продолжат амбулаторно. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 боеприпасов и произведены атаки 40 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты, над Корочанским, Прохоровским и Яковлевский округами сбиты восемь беспилотников самолётного типа.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Титовка, Червона Дибровка, хуторам Гремячий и Стадников нанесены удары 25 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены. В районе города Шебекино в результате атаки FPV-дрона на Камаз ранен мужчина", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
