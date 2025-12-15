Украинские военные обстреляли Белгород восемью боеприпасами

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 50 беспилотниками, 33 из которых подавлены и сбиты, ранена женщина, по Борисовскому и Волоконовскому округам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 20 беспилотников, шесть из которых подавлены и сбиты, ранены женщина и ребёнок, лечение продолжат амбулаторно. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 боеприпасов и произведены атаки 40 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты, над Корочанским, Прохоровским и Яковлевский округами сбиты восемь беспилотников самолётного типа.