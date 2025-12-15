Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
Мариуполь
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 15.12.2025
Украинские военные обстреляли Белгород восемью боеприпасами
Украинские военные обстреляли Белгород восемью боеприпасами - РИА Новости, 15.12.2025
Украинские военные обстреляли Белгород восемью боеприпасами
Украинские военные за сутки обстреляли Белгород восемью боеприпасами в ходе двух ракетных обстрелов, более 40 жилых объектов получили повреждения, сообщает... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков
Украинские военные обстреляли Белгород восемью боеприпасами

ВСУ выпустили восемь снарядов по Белгороду в ходе двух ракетных обстрелов

БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли Белгород восемью боеприпасами в ходе двух ракетных обстрелов, более 40 жилых объектов получили повреждения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 64 населенных пункта в 11 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 38 снарядов и зафиксированы атаки 148 беспилотников, из них 81 был сбит и подавлен над регионом. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали. За отчетный период различные повреждения выявлены в 97 квартирах 28 многоквартирных домов, 37 частных домовладениях, инженерной инфраструктуре, двух предприятиях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, фермерском хозяйстве, административном здании, складе и 24 транспортных средствах.
"По Белгороду выпущено восемь боеприпасов в ходе двух ракетных обстрелов. Кроме того, системой ПВО сбиты пять беспилотников самолётного типа. Повреждены инженерная инфраструктура, 93 квартиры в 26 МКД, 17 частных домов, три автомобиля и два предприятия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 50 беспилотниками, 33 из которых подавлены и сбиты, ранена женщина, по Борисовскому и Волоконовскому округам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 20 беспилотников, шесть из которых подавлены и сбиты, ранены женщина и ребёнок, лечение продолжат амбулаторно. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 боеприпасов и произведены атаки 40 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты, над Корочанским, Прохоровским и Яковлевский округами сбиты восемь беспилотников самолётного типа.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Титовка, Червона Дибровка, хуторам Гремячий и Стадников нанесены удары 25 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены. В районе города Шебекино в результате атаки FPV-дрона на Камаз ранен мужчина", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
