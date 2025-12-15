https://ria.ru/20251215/voenkory-2062207560.html
Акции в память о погибших военкорах в Москве, Донецке и Луганске
Акции в память о погибших военкорах в Москве, Донецке и Луганске - РИА Новости, 15.12.2025
Акции в память о погибших военкорах в Москве, Донецке и Луганске
Около 500 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам журналистов, погибших при исполнении... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:20:00+03:00
2025-12-15T18:20:00+03:00
2025-12-15T18:23:00+03:00
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062201086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3deb6c2490f8d10927357a700108c78a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062201086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1745521e1e618f35a5797978fe346f9c.jpg
Акции в Москве, Донецке и Луганске в память о погибших военкорах
Память военкоров, погибших при исполнении профессионального долга, почтили в Москве и в Донецке
2025-12-15T18:20
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Акции в память о погибших военкорах в Москве, Донецке и Луганске
Около 500 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Мемориальная акция прошла у здания медиагруппы "Россия Сегодня".
2025-12-15T18:20
true
PT0M50S