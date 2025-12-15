Рейтинг@Mail.ru
18:20 15.12.2025 (обновлено: 18:23 15.12.2025)
Акции в память о погибших военкорах в Москве, Донецке и Луганске
Около 500 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам журналистов, погибших при исполнении... РИА Новости, 15.12.2025
2025
Около 500 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Мемориальная акция прошла у здания медиагруппы "Россия Сегодня".
Около 500 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Мемориальная акция прошла у здания медиагруппы "Россия Сегодня".
Память военкоров, погибших при исполнении профессионального долга, также почтили в Донецке и Луганске.
 
