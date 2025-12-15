В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фонд Союза журналистов России (СЖР) финансово помогает семьям погибших военкоров и поддерживает материально реабилитацию раненых, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.

В честь Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, который отмечается 15 декабря, Соловьев рассказал о мерах поддержки семей погибших военкоров, и о том, какие меры СЖР реализовывает для сохранения памяти о коллегах.

"У нас есть специальный фонд Союза журналистов. Неприкасаемый, можно сказать, фонд, проценты от которого, достаточно большие, мы используем именно в случае необходимости помощи, увы, когда гибнут наши товарищи. Мы достаточно большие деньги переводим семье. Если есть необходимость помочь в реабилитации раненых наших коллег, мы также помогаем", - рассказал Соловьев.

Соловьев также рассказал, что недавно под эгидой СЖР вышла книга Арсения Замостьянова "Военкоры Победы", которая рассказывает о военных корреспондентах, прошедших Великую Отечественную войну, о боях в Германии и в Японии.

« "Сейчас мы будем готовить книгу о тех наших коллегах, кто погиб на этой войне. И следующая книга, возможно, будет о тех, кто активно работает, о живых наших ребятах", - добавил Соловьев.

Он также напомнил, что в московском Мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона открыта Галерея памяти советских и российских журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга в ходе войн и военных конфликтов.