Рейтинг@Mail.ru
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/voenkory-2062058759.html
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров - РИА Новости, 15.12.2025
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров
Фонд Союза журналистов России (СЖР) финансово помогает семьям погибших военкоров и поддерживает материально реабилитацию раненых, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:02:00+03:00
2025-12-15T10:02:00+03:00
общество
германия
япония
россия
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29381/57/293815744_0:118:2915:1757_1920x0_80_0_0_fc118b3e1addfde0aaf510586c2184cf.jpg
https://ria.ru/20251215/voenkory-2062031050.html
https://ria.ru/20251213/belousov-2061876760.html
германия
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29381/57/293815744_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8d87d1030de074195720e0ab6fade49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, германия, япония, россия, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)
Общество, Германия, Япония, Россия, Союз журналистов России, Соловьев Владимир (журналист)
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров

РИА Новости: СЖР финансово помогает семьям погибших военкоров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Офис "Союза журналистов России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фонд Союза журналистов России (СЖР) финансово помогает семьям погибших военкоров и поддерживает материально реабилитацию раненых, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
В честь Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, который отмечается 15 декабря, Соловьев рассказал о мерах поддержки семей погибших военкоров, и о том, какие меры СЖР реализовывает для сохранения памяти о коллегах.
Здание Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров
05:52
"У нас есть специальный фонд Союза журналистов. Неприкасаемый, можно сказать, фонд, проценты от которого, достаточно большие, мы используем именно в случае необходимости помощи, увы, когда гибнут наши товарищи. Мы достаточно большие деньги переводим семье. Если есть необходимость помочь в реабилитации раненых наших коллег, мы также помогаем", - рассказал Соловьев.
Соловьев также рассказал, что недавно под эгидой СЖР вышла книга Арсения Замостьянова "Военкоры Победы", которая рассказывает о военных корреспондентах, прошедших Великую Отечественную войну, о боях в Германии и в Японии.
«
"Сейчас мы будем готовить книгу о тех наших коллегах, кто погиб на этой войне. И следующая книга, возможно, будет о тех, кто активно работает, о живых наших ребятах", - добавил Соловьев.
Он также напомнил, что в московском Мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона открыта Галерея памяти советских и российских журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга в ходе войн и военных конфликтов.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Белоусов провел встречу с военкорами
13 декабря, 19:34
 
ОбществоГерманияЯпонияРоссияСоюз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала