https://ria.ru/20251215/voenkory-2062058759.html
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров - РИА Новости, 15.12.2025
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров
Фонд Союза журналистов России (СЖР) финансово помогает семьям погибших военкоров и поддерживает материально реабилитацию раненых, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:02:00+03:00
2025-12-15T10:02:00+03:00
2025-12-15T10:02:00+03:00
общество
германия
япония
россия
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29381/57/293815744_0:118:2915:1757_1920x0_80_0_0_fc118b3e1addfde0aaf510586c2184cf.jpg
https://ria.ru/20251215/voenkory-2062031050.html
https://ria.ru/20251213/belousov-2061876760.html
германия
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29381/57/293815744_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8d87d1030de074195720e0ab6fade49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, германия, япония, россия, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)
Общество, Германия, Япония, Россия, Союз журналистов России, Соловьев Владимир (журналист)
В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров
РИА Новости: СЖР финансово помогает семьям погибших военкоров
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фонд Союза журналистов России (СЖР) финансово помогает семьям погибших военкоров и поддерживает материально реабилитацию раненых, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
В честь Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, который отмечается 15 декабря, Соловьев рассказал о мерах поддержки семей погибших военкоров, и о том, какие меры СЖР реализовывает для сохранения памяти о коллегах.
"У нас есть специальный фонд Союза журналистов. Неприкасаемый, можно сказать, фонд, проценты от которого, достаточно большие, мы используем именно в случае необходимости помощи, увы, когда гибнут наши товарищи. Мы достаточно большие деньги переводим семье. Если есть необходимость помочь в реабилитации раненых наших коллег, мы также помогаем", - рассказал Соловьев.
Соловьев также рассказал, что недавно под эгидой СЖР вышла книга Арсения Замостьянова "Военкоры Победы", которая рассказывает о военных корреспондентах, прошедших Великую Отечественную войну, о боях в Германии и в Японии.
«
"Сейчас мы будем готовить книгу о тех наших коллегах, кто погиб на этой войне. И следующая книга, возможно, будет о тех, кто активно работает, о живых наших ребятах", - добавил Соловьев.
Он также напомнил, что в московском Мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона открыта Галерея памяти советских и российских журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга в ходе войн и военных конфликтов.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.