Рейтинг@Mail.ru
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/voenkory-2062031050.html
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров - РИА Новости, 15.12.2025
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек, сообщил РИА Новости председатель Союза... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:52:00+03:00
2025-12-15T05:52:00+03:00
в мире
россия
запорожская область
владимир соловьев (телеведущий)
александр мартемьянов
александр федорчак (военкор)
союз журналистов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058495946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7d8c16590cdc31532391dabcb857078.jpg
https://ria.ru/20251017/zuev-2048936455.html
https://ria.ru/20251215/solovev-2062019001.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058495946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7e8598b4525678b10dda9415070d64d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, владимир соловьев (телеведущий), александр мартемьянов, александр федорчак (военкор), союз журналистов россии
В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Соловьев (телеведущий), Александр Мартемьянов, Александр Федорчак (военкор), Союз журналистов России
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров

РИА Новости: в зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Союза журналистов России
Здание Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Союза журналистов России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве
17 октября, 16:57
"Мы уже в общей сложности больше 30 человек потеряли (с 2014 года - ред.), а за этот год - семь человек, если считать с водителями съемочных групп", - добавил Соловьев.
Он добавил, что День памяти погибших журналистов играет большую роль для всего сообщества, потому что профессия военного корреспондента, по его словам, стала символом журналистской деятельности.
"Люди, аудитория, наши сограждане видят, как героически работают наши военкоры, как они погибают при исполнении служебных обязанностей", - добавил Соловьев.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева.
В октябре погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, став жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В СЖР назвали военную журналистику самой опасной профессией
01:47
 
В миреРоссияЗапорожская областьВладимир Соловьев (телеведущий)Александр МартемьяновАлександр Федорчак (военкор)Союз журналистов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала