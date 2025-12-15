В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.

"Мы уже в общей сложности больше 30 человек потеряли (с 2014 года - ред.), а за этот год - семь человек, если считать с водителями съемочных групп", - добавил Соловьев

Он добавил, что День памяти погибших журналистов играет большую роль для всего сообщества, потому что профессия военного корреспондента, по его словам, стала символом журналистской деятельности.