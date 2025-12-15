Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при атаке БПЛА в Саратове разместят в гостинице - РИА Новости, 15.12.2025
17:37 15.12.2025
Пострадавших при атаке БПЛА в Саратове разместят в гостинице
Пострадавших при атаке БПЛА в Саратове разместят в гостинице
Пострадавших при атаке БПЛА в Саратове разместят в гостинице

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramЭкстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Власти Саратова предоставят места в гостинице для жителей, чье жилье было повреждено в результате атаки БПЛА в субботу, специалисты заканчивают восстановление газоснабжения в доме, сообщил глава города Михаил Исаев.
По данным министерства обороны России, ночью 13 декабря над территорией Саратовской области было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор сообщал , что погибли два человека, повреждения получили несколько квартир в жилом доме, а также выбиты несколько окон в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.
"Для тех, чье жилье пострадало, подготовлены места в гостиницах. Одна семья уже воспользовалась возможностью временного размещения. Завершены работы по уборке разбитого стекла и мусора, специалисты завершают поквартирный обход для оценки ущерба. Администрации района поставлена задача в максимально сжатые сроки провести восстановительные работы", - рассказал Исаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в одном из поврежденных домов в первом подъезде временно отключено газоснабжение, специалисты газовой службы работают над его восстановлением. Остальные коммуникации функционируют в штатном режиме.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ
13 декабря, 14:28
 
СаратовСаратовская областьМихаил ИсаевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
