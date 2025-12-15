КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Молдавские власти действуют в одном фарватере с глобалистами из Брюсселя, которые наращивают милитаризацию Европейского союза, надеясь разжечь новый вооруженный конфликт, Молдавские власти действуют в одном фарватере с глобалистами из Брюсселя, которые наращивают милитаризацию Европейского союза, надеясь разжечь новый вооруженный конфликт, заявил в понедельник лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон.

Политик сообщил, что выступил на круглом столе, прошедшем в парламенте по случаю международного дня нейтралитета. Мероприятие было организовано фракцией социалистов и объединило представителей оппозиционных партий, а также известных политических и общественных деятелей.

"Представители власти также были приглашены, однако демонстративно проигнорировали встречу. Этот бойкот, наряду с последними заявлениями руководства страны, свидетельствует о том, что (президент Молдавии – ред.) Майя Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) действуют в одном фарватере с глобалистами из Брюсселя , которые наращивают милитаризацию Европейского союза, надеясь разжечь новый вооруженный конфликт и втянуть в него Российскую Федерацию", - написал в своем Telegram-канале Додон

Экс-президент подчеркнул, что нейтралитет является фундаментальным столпом государственности Молдавии. "Реинтеграция страны должна стать национальной идеей — ключевым концептом консолидации молдавского общества, а не европейская интеграция, которую поддерживает лишь часть населения... В то же время утрата нейтралитета, которую де-факто и негласно продвигают Майя Санду и ПДС, сделает реинтеграцию страны невозможной и приведёт к утрате государственности Республики Молдова", - подчеркнул он.

В 2023 году президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО , однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают различные оппозиционные силы.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.