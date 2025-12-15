Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти действуют заодно с глобалистами, заявил Додон - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 15.12.2025 (обновлено: 16:37 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/vlasti-2062175843.html
Молдавские власти действуют заодно с глобалистами, заявил Додон
Молдавские власти действуют заодно с глобалистами, заявил Додон - РИА Новости, 15.12.2025
Молдавские власти действуют заодно с глобалистами, заявил Додон
Молдавские власти действуют в одном фарватере с глобалистами из Брюсселя, которые наращивают милитаризацию Европейского союза, надеясь разжечь новый вооруженный РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:36:00+03:00
2025-12-15T16:37:00+03:00
в мире
молдавия
брюссель
майя санду
игорь додон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251212/moldaviya-2061655402.html
молдавия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, майя санду, игорь додон, нато
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, Игорь Додон, НАТО
Молдавские власти действуют заодно с глобалистами, заявил Додон

Додон: молдавские власти действуют заодно с глобалистами из Брюсселя

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Молдавские власти действуют в одном фарватере с глобалистами из Брюсселя, которые наращивают милитаризацию Европейского союза, надеясь разжечь новый вооруженный конфликт, заявил в понедельник лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон.
Политик сообщил, что выступил на круглом столе, прошедшем в парламенте по случаю международного дня нейтралитета. Мероприятие было организовано фракцией социалистов и объединило представителей оппозиционных партий, а также известных политических и общественных деятелей.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Представители власти также были приглашены, однако демонстративно проигнорировали встречу. Этот бойкот, наряду с последними заявлениями руководства страны, свидетельствует о том, что (президент Молдавии – ред.) Майя Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) действуют в одном фарватере с глобалистами из Брюсселя, которые наращивают милитаризацию Европейского союза, надеясь разжечь новый вооруженный конфликт и втянуть в него Российскую Федерацию", - написал в своем Telegram-канале Додон.
Экс-президент подчеркнул, что нейтралитет является фундаментальным столпом государственности Молдавии. "Реинтеграция страны должна стать национальной идеей — ключевым концептом консолидации молдавского общества, а не европейская интеграция, которую поддерживает лишь часть населения... В то же время утрата нейтралитета, которую де-факто и негласно продвигают Майя Санду и ПДС, сделает реинтеграцию страны невозможной и приведёт к утрате государственности Республики Молдова", - подчеркнул он.
В 2023 году президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают различные оппозиционные силы.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Власти Молдавии насильственно стирают память о ВОВ, заявил Петрович
12 декабря, 14:02
 
В миреМолдавияБрюссельМайя СандуИгорь ДодонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала