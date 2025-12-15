Русский дом в Молдавии продолжил работу после денонсации договора с Россией

КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Власти Молдавии не закрывали Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, речь идет лишь о не продлении действующего соглашения, учреждение продолжает работать в штатном режиме, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя РЦНК Артем Науменков.

Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК Кишиневе . Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщал РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.

"Молдавия не закрыла и не может закрыть РЦНК. Было принято решение властей не продлевать соглашение, это разные вещи. В настоящее время деятельность центра не ограничена, все культурные и образовательные программы продолжают работать в штатном режиме. В этом смысле как минимум до 4 июля центр функционирует в полном и обычном, привычном формате", - сказал Науменков.

Глава РЦНК сообщил, что Русский дом в Кишиневе остается площадкой для реализации культурно-гуманитарных проектов, прежде всего с участием молдавских деятелей культуры и искусства.

"Русский дом (РЦНК - ред.) продолжает оставаться площадкой для реализации широкого круга культурно-гуманитарных проектов, в первую очередь с участием молдавских деятелей культуры и искусства. На днях в РЦНК прошел творческий вечер художника и члена Союза писателей имени Пушкина Республики Молдова Анатолия Лобунского. Запланированы и другие мероприятия, выставки, презентации, встречи", - добавил Науменков.

Комментируя дальнейшие перспективы работы центра, глава РЦНК отметил, что говорить о том, что будет после 4 июля, пока преждевременно.

Российский центр науки и культуры в Кишиневе действует с 2009 года как представительство Россотрудничества . Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России.