КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Реальным итогом европейского курса властей Молдавии стало давление на Гагаузскую автономию и ее лидеров, а также фактически парализованные взаимоотношения между Комратом и Кишиневом, заявил гагаузский общественный деятель Михаил Влах.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Законно избранная глава Гагаузии находится под арестом, полномочия автономии последовательно сокращаются, давление на гагаузских лидеров усиливается, взаимоотношения между особым регионом и центром фактически парализованы. Это и есть реальный итог "европейского курса", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, Гагаузия на протяжении десятилетий остается опорой суверенитета и территориальной целостности Молдавии. "На протяжении более чем столетия прорумынские силы последовательно предпринимают попытки размывания молдавской идентичности и утраты государственности. Наша страна существует на карте мира благодаря подвигам наших отцов-основателей. В 1990-е годы именно гагаузы сумели дать решительный отпор этим процессам", - отметил он.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию. Гагаузия получила статус автономно-территориального образования в составе Молдавии в 1994 году.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.