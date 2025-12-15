Рейтинг@Mail.ru
Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей - РИА Новости, 15.12.2025
11:19 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/vlasti-2062081275.html
Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей
Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей - РИА Новости, 15.12.2025
Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей
Реальным итогом европейского курса властей Молдавии стало давление на Гагаузскую автономию и ее лидеров, а также фактически парализованные взаимоотношения между РИА Новости, 15.12.2025
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул
Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей

Влах назвал давление на Гагаузию итогом европейского курса молдавских властей

Михаил Влах
Михаил Влах
Михаил Влах. Архивное фото
Михаил Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Реальным итогом европейского курса властей Молдавии стало давление на Гагаузскую автономию и ее лидеров, а также фактически парализованные взаимоотношения между Комратом и Кишиневом, заявил гагаузский общественный деятель Михаил Влах.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
23 ноября, 08:00
"Законно избранная глава Гагаузии находится под арестом, полномочия автономии последовательно сокращаются, давление на гагаузских лидеров усиливается, взаимоотношения между особым регионом и центром фактически парализованы. Это и есть реальный итог "европейского курса", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, Гагаузия на протяжении десятилетий остается опорой суверенитета и территориальной целостности Молдавии. "На протяжении более чем столетия прорумынские силы последовательно предпринимают попытки размывания молдавской идентичности и утраты государственности. Наша страна существует на карте мира благодаря подвигам наших отцов-основателей. В 1990-е годы именно гагаузы сумели дать решительный отпор этим процессам", - отметил он.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию. Гагаузия получила статус автономно-территориального образования в составе Молдавии в 1994 году.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье
Вчера, 22:08
Вчера, 22:08
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
