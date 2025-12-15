Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей

"Законно избранная глава Гагаузии находится под арестом, полномочия автономии последовательно сокращаются, давление на гагаузских лидеров усиливается, взаимоотношения между особым регионом и центром фактически парализованы. Это и есть реальный итог "европейского курса", - написал Влах в своем Telegram-канале.

По его словам, Гагаузия на протяжении десятилетий остается опорой суверенитета и территориальной целостности Молдавии. "На протяжении более чем столетия прорумынские силы последовательно предпринимают попытки размывания молдавской идентичности и утраты государственности. Наша страна существует на карте мира благодаря подвигам наших отцов-основателей. В 1990-е годы именно гагаузы сумели дать решительный отпор этим процессам", - отметил он.