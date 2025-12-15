https://ria.ru/20251215/vladikavkaz-2062026234.html
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен аэропорту Владикавказа, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 15.12.2025
владикавказ
сергей меняйло
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
владикавказ
Владикавказ, Сергей Меняйло, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Меняйло: в аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"