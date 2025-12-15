Президент Эстонии предложил помочь Венгрии отказаться от российского газа

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис предложил помочь Венгрии выплатить неустойку, если та откажется от российского газа.
"Возможно, нам стоит помочь оплатить штрафные санкции по контракту", — сказал он в интервью изданию Ilta-Sanomat.
По словам Кариса, некоторые энергетические соглашения между Москвой и Будапештом могут действовать до 2040-х годов.
Власти Венгрии не раз заявляли, что не намерены отказываться от нефти и газа из России. По словам премьер-министра Виктора Орбана, Россия гарантирует энергетическую безопасность республики и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Министр иностранных дел Петер Сийярто, со своей стороны, отмечал, что отказаться от российских энергоносителей невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а потому, что иначе страна не может себя обеспечить.
Глава администрации Орбана Гергей Гуйяш приводил расчеты МВФ, согласно которым отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около десяти миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов ВВП.