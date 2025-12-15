Рейтинг@Mail.ru
Венгрия требует от Украины отчитаться о потраченных средствах - РИА Новости, 15.12.2025
19:08 15.12.2025
Венгрия требует от Украины отчитаться о потраченных средствах
Венгрия требует от Украины отчитаться о потраченных средствах - РИА Новости, 15.12.2025
Венгрия требует от Украины отчитаться о потраченных средствах
Венгрия по-прежнему требует, чтобы Украина отчиталась о потраченных средствах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
евросоюз
мирный план сша по украине
венгрия
украина
в мире, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Венгрия требует от Украины отчитаться о потраченных средствах

Сийярто: Венгрия по-прежнему требует от Украины отчета о потраченных средствах

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия по-прежнему требует, чтобы Украина отчиталась о потраченных средствах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я предложил, чтобы мы по-прежнему требовали, чтобы Украина отчиталась за средства Евросоюза, которые она получила от ЕС до сих пор, потому что этот последний коррупционный скандал ясно показывает, что очень большая часть этих денег ЕС, вероятно, пошла на поддержание коррупционной системы", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
13 ноября, 04:17
 
В миреВенгрияУкраинаПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
