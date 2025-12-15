Рейтинг@Mail.ru
Европа в открытую провоцирует войну с Россией, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.12.2025
12:16 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/vengrija-2062100000.html
Европа в открытую провоцирует войну с Россией, заявил Сийярто
Европа в открытую провоцирует войну с Россией, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.12.2025
Европа в открытую провоцирует войну с Россией, заявил Сийярто
Западно-европейские страны в открытую провоцируют войну с Россией и хотят сорвать мирные переговоры по Украине, Будапешт не поддастся этому давлению и не... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:16:00+03:00
2025-12-15T12:16:00+03:00
в мире
россия
европа
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
владимир путин
россия
европа
венгрия
в мире, россия, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, facebook
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Facebook
Европа в открытую провоцирует войну с Россией, заявил Сийярто

Сийярто: Запад в открытую провоцирует войну с Россией и хочет сорвать переговоры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Западно-европейские страны в открытую провоцируют войну с Россией и хотят сорвать мирные переговоры по Украине, Будапешт не поддастся этому давлению и не позволит втянуть себя в конфликт, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Происходит то же, что происходило после стамбульских переговоров 2022 года, и то же, что происходило после Аляски. Европейцы, Брюссель, западно-европейские политики практически хотят сорвать мирные переговоры. Западно-европейские политики также уже в открытую провоцируют войну и в открытую хотят втянуть всю Европу в войну с Россией", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, Венгрии "надо остаться от этого в стороне", противостоять давлению западно-европейских стран и не позволить "втянуть себя в их войну".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреРоссияЕвропаВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир ПутинFacebook
 
 
