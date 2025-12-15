Европа в открытую провоцирует войну с Россией, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Западно-европейские страны в открытую провоцируют войну с Россией и хотят сорвать мирные переговоры по Украине, Будапешт не поддастся этому давлению и не позволит втянуть себя в конфликт, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Происходит то же, что происходило после стамбульских переговоров 2022 года, и то же, что происходило после Аляски. Европейцы, Брюссель, западно-европейские политики практически хотят сорвать мирные переговоры. Западно-европейские политики также уже в открытую провоцируют войну и в открытую хотят втянуть всю Европу в войну с Россией", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, Венгрии "надо остаться от этого в стороне", противостоять давлению западно-европейских стран и не позволить "втянуть себя в их войну".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.