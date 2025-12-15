Европа в открытую провоцирует войну с Россией, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Западно-европейские страны в открытую провоцируют войну с Россией и хотят сорвать мирные переговоры по Украине, Будапешт не поддастся этому давлению и не позволит втянуть себя в конфликт, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.